Вооруженный украинский военнослужащий пересек белорусскую границу. Об этом в воскресенье сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"Инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 16:00. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска "Словечно" (с украинской стороны - "Выступовичи") зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.

В ГПК проинформировали, что "находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу".

Ранее председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо указывал на то, что присутствие на украинской стороне белорусско-украинской границы неустановленных вооруженных лиц без опознавательных знаков создает опасность. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены укрупненные пограннаряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.