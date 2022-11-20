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11 часов назад

Украинский военнослужащий пересек белорусскую границу

ТАССиещё 6

Вооруженный украинский военнослужащий пересек белорусскую границу. Об этом в воскресенье сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

Украинский военнослужащий пересек белорусскую границу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 16:00. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска "Словечно" (с украинской стороны - "Выступовичи") зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.

В ГПК проинформировали, что "находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу".

Ранее председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо указывал на то, что присутствие на украинской стороне белорусско-украинской границы неустановленных вооруженных лиц без опознавательных знаков создает опасность. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены укрупненные пограннаряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих.

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