На Украине заявили об отключениях света

Представитель компании «Укрэнерго» заявил в соцсетях, что в воскресенье, 20 ноября, по всей территории Украины пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом пишет ТАСС.

В «Укрэнерго» уточнили, что плановые отключения будут применены с 8.00 до 24.00. В компании добавили, что аварийные отключения не ожидаются.

«Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются», - говорится в сообщении.

Кроме того, пояснили в «Укрэнерго», вчера, 19 ноября, энергетикам удалось добиться некоторых успехов, которые позволят « смягчить ограничения потребления».