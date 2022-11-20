В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
11 часов назад

На Украине заявили, что ожидаются только «плановые» отключения света

Илья Родин

Представитель компании «Укрэнерго» заявил в соцсетях, что в воскресенье, 20 ноября, по всей территории Украины пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом пишет ТАСС.

На Украине заявили об отключениях света
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В «Укрэнерго» уточнили, что плановые отключения будут применены с 8.00 до 24.00. В компании добавили, что аварийные отключения не ожидаются.

СМИ сообщили о пожаре в здании «Укрэнерго» в Киеве

«Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются», - говорится в сообщении.

Кроме того, пояснили в «Укрэнерго», вчера, 19 ноября, энергетикам удалось добиться некоторых успехов, которые позволят « смягчить ограничения потребления».

Официальные лица Украины ранее сообщали, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя.

В мире,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители