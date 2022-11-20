Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком

Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали внешний вид и поведение главы Украины Владимира Зеленского на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом пишет РИА «Новости».

Пользователи выразили недоумение по поводу того, что Зеленский, на фоне сведений о его баснословном состоянии, не желает нормально одеваться, «постоянно выглядит так, как будто спал на улице».

Они отметили, что западных читателей не следует обманывать, так как они хорошо осведомлены о его финансовом благополучии.

«Объясните ему кто-нибудь, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж», - подчеркнул один из читателей.

Комментаторы заметили, что глава Украины постоянно держит руку на сердце, пытается воссоздать сценический образ «искреннего ангела». Они посоветовали ему не тратить силы на дешевый популизм, а приклеить руку к груди на постоянной основе, чтобы затрачивать меньше энергии.

Читатели удивились тому, что США и Евросоюз вкладывают огромные средства в Зеленского, а он до сих пор не научился манерам и не умеет себя вести в высшем обществе.