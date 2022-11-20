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12 часов назад

Британцев взбесила деталь на встрече Зеленского с Сунаком

Илья Родин

Читатели британской газеты The Telegraph жестко раскритиковали внешний вид и поведение главы Украины Владимира Зеленского на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом пишет РИА «Новости».

Пользователи выразили недоумение по поводу того, что Зеленский, на фоне сведений о его баснословном состоянии, не желает нормально одеваться, «постоянно выглядит так, как будто спал на улице».

Назван главный страх Зеленского

Они отметили, что западных читателей не следует обманывать, так как они хорошо осведомлены о его финансовом благополучии.

«Объясните ему кто-нибудь, что мы не станем ему больше доверять, если он будет одет как бомж», - подчеркнул один из читателей.

Комментаторы заметили, что глава Украины постоянно держит руку на сердце, пытается воссоздать сценический образ «искреннего ангела». Они посоветовали ему не тратить силы на дешевый популизм, а приклеить руку к груди на постоянной основе, чтобы затрачивать меньше энергии.

Читатели удивились тому, что США и Евросоюз вкладывают огромные средства в Зеленского, а он до сих пор не научился манерам и не умеет себя вести в высшем обществе.

«Отвратительный мир клоунов. Бесконечные встречи, фотосессии», - резюмировали пользователи.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,ЕС,
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