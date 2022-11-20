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11 часов назад

Вучич побоялся «ада на Земле» в Косово после 21 ноября

Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич побоялся, что косовоалбанские власти не захотят менять решение о штрафах за сербские номера, и из-за этого может обостриться ситуация в Косово и Метохии. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Вучич побоялся «ада на Земле» после 21 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич заявил, что главной причиной его встречи с представителем Приштины, анонсированной ранее, является именно решение косовоалбанских властей взымать денежные штрафы за автомобильные номера, выданные сербскими властями.

Вучич анонсировал переговоры с Косово

По его словам, в случае, если Приштина начнет силой проводит спорные меры, то обострение обстановки на севере Косово и Метохии неизбежно. «Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет ад на Земле», — заявил сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что в понедельник, 21 ноября, он встретится с представителем Приштины Альбином Курти в Брюсселе по приглашению ЕС.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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