В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
11 часов назад

Японский министр уйдет в отставку из-за скандалов

Lenta.ruиещё 3

Глава министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэраду покинет свой пост на фоне скандалов, пишет агентство Кyodo.

Японский министр уйдет в отставку из-за скандалов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источников, соответствующее решение принял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Уточняется, что прошение об отставке Тэраду подаст 20 ноября.

Это уже третий случай кадровых перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе. Ранее в отставку был отправлен министр юстиции Ясухиро Ханаси из-за высказываний о смертной казни. В конце октября подал в отставку министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива из-за ситуации с «Церковью объединения», которую обвиняют в вымогательстве крупных пожертвований у ее последователей.

Данную тенденцию журналисты называют «домино ставок», что может еще больше обрушить низкие рейтинги правительства.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители