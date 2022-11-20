Назарбаев оценил решение суда в отношении племянника

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал справедливым приговор суда по делу его племянника Кайрата Сатыбалдыулы. Мнение Назарбаева приводит ТАСС.
«Нужно думать, что решение суда было справедливым. Если человек не верит в справедливое решение суда, он должен подать жалобу», - сказал в воскресенье Назарбаев, общаясь с журналистами.
Весной Антикоррупционная служба Казахстана задержала Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". Его обвинили в рейдерском захвате бизнеса. Суд 26 сентября приговорил Сатыбалдыулы к 6 годам лишения свободы.
Ранее в Казахстане объявили в розыск бизнесмена, который «прикрывался родственными связями» с Кайратом Сатыбалдыулы.