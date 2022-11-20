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14 часов назад

Назарбаев оценил решение суда в отношении племянника

Майк Габриелян

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал справедливым приговор суда по делу его племянника Кайрата Сатыбалдыулы. Мнение Назарбаева приводит ТАСС.

Назарбаев оценил решение суда в отношении племянника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно думать, что решение суда было справедливым. Если человек не верит в справедливое решение суда, он должен подать жалобу», - сказал в воскресенье Назарбаев, общаясь с журналистами.

Весной Антикоррупционная служба Казахстана задержала Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". Его обвинили в рейдерском захвате бизнеса. Суд 26 сентября приговорил Сатыбалдыулы к 6 годам лишения свободы.

Ранее в Казахстане объявили в розыск бизнесмена, который «прикрывался родственными связями» с Кайратом Сатыбалдыулы.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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