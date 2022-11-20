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14 часов назад

В Турции готовы уничтожать террористов вне зависимости от того, кто их защищает

Газета.Ruиещё 5

Власти Турции имеют возможность ликвидировать любых террористов, неважно кто им помогает, сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омар Челик, передает ТАСС. По его словам, турецкая сторона в целом наиболее эффективно борется с «врагами человечества».

В Турции готовы уничтожать террористов вне зависимости от того, кто их защищает
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Терроризм — враг человечества. Турция — это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют. У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся», — отметил Челик.

Как указал пресс-секретарь Партии справедливость и развитие, операция турецкой армии на иракской и сирийской территории показывает «абсолютную решимость» Анкары, в том числе на фоне заявлений президента Турции.

В мире,Омар Челик,Партия справедливости и развития,
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