В Турции готовы уничтожать террористов вне зависимости от того, кто их защищает

«Терроризм — враг человечества. Турция — это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют. У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся», — отметил Челик.