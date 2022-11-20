В Турции готовы уничтожать террористов вне зависимости от того, кто их защищает

Власти Турции имеют возможность ликвидировать любых террористов, неважно кто им помогает, сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омар Челик, передает ТАСС. По его словам, турецкая сторона в целом наиболее эффективно борется с «врагами человечества».
«Терроризм — враг человечества. Турция — это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют. У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся», — отметил Челик.
Как указал пресс-секретарь Партии справедливость и развитие, операция турецкой армии на иракской и сирийской территории показывает «абсолютную решимость» Анкары, в том числе на фоне заявлений президента Турции.