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15 часов назад

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ruиещё 6

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в воскресенье, 20 ноября, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: 

Согласно его информации, что первые сирены прозвучали в Киеве и Киевской области, затем в остальных регионах республики, в том числе западных.

В частности, сигнал тревоги был слышен в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Сумкой областях.

Ранее воздушная тревога на всей украинской территории была объявлена 17 ноября.

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