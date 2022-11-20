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16 часов назад

В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок

Секрет Фирмы

Если вы встречали в интернете выражение «своя атмосфера», но до конца не понимаете, что оно значит, то эта новость может быть определением. В Белоруссии приготовили 150-килограммовое мороженое в рожке, 224-килограммовый глазированный сырок, 100-килограммовую головку сыра и самый длинный сыр-косичку. Зачем? Чтобы отметить День работников сельского хозяйства.

В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок
Фото: секрет фирмысекрет фирмы

Своя атмосфера воцарилась в Могилёве. Местные СМИ сообщают, что все продукты официально стали самыми большими в истории Белоруссии, а зафиксировал всё это неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко.

Отмечается, что 100-килограммовая головка сыра стала самым трудозатратным продуктом. Её диаметр составил 81 см, а толщина — 20 см. На диковинку ушло аж 120 т молока.

Что до глазированного сырка, то в длину он оказался 117 см, в ширину — 43 см, в высоту — 37 см. Лакомство пообещали отдать интернату для престарелых и инвалидов.

«В преддверии праздника нам очень хотелось удивить наших партнёров и производителей сельскохозяйственной продукции, которых мы пригласили сегодня и поэтому придумали такие рекорды», — сказала Галина Титенкова, заместитель генерального директора компании «Бабушкина крынка».

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