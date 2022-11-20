В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
17 часов назад

В США рассказали о манипуляциях Зеленского над Вашингтоном

Lenta.ru

Обозреватель Дэвид Игнатиус заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет манипуляции над США. Об этом он написал в материале для Washington Post (WP).

В США рассказали о манипуляциях Зеленского над Вашингтоном
Фото: 

Игнатиус рассказал, что Зеленский заставляет США принимать решения, противоречащие интересам Вашингтона.

Назван главный страх Зеленского

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — призвал он.

По мнению автора статьи, администрация президента США Джо Байдена находит баланс между военной помощью Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». Игнатиус напомнил о ситуации с генералом ВС США Марком Милли, который допустил переговоры Москвы и Киева. В ответ на его слова американские власти заявили, что предпочитают не давить на Украину в этом вопросе.

В конце материала Игнатиус призвал Байдена защищать США и не допустить «сползания к ядерному конфликту».

Ранее Милли допустил возможность диалога России и Украины зимой.

«Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.

В мире,Марк Милли,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители