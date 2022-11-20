В США рассказали о манипуляциях Зеленского над Вашингтоном

Обозреватель Дэвид Игнатиус заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет манипуляции над США . Об этом он написал в материале для Washington Post (WP).

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — призвал он.

По мнению автора статьи, администрация президента США Джо Байдена находит баланс между военной помощью Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». Игнатиус напомнил о ситуации с генералом ВС США Марком Милли, который допустил переговоры Москвы и Киева. В ответ на его слова американские власти заявили, что предпочитают не давить на Украину в этом вопросе.