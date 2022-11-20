В США назвали страны, способные спасти Украину на переговорах с Россией

Бразилия, Индия и Саудовская Аравия являются теми странами, которые могут выступить посредниками на переговорах Украины и России о завершении конфликта. Их участие позволит Киеву сохранить лицо, сообщает американский журнал The National Interest.

Фото: news.ru news.ru

Именно такие посредники, как Бразилия, Саудовская Аравия и Индия, будут для Киева единственным способом сохранить лицо, — отмечается в публикации.

В издании считают, что приближение холодов делает особенно актуальным начало мирных переговоров. Поскольку Бразилия, Индия и Саудовская Аравия сохраняют нейтралитет в данном конфликте, именно они помогут добиться мирного соглашения. При этом властям Бразилиа, Нью-Дели и Эр-Рияда завершение украинского конфликта также сыграет на руку, так как будет способствовать дальнейшему стабильному развитию стран.