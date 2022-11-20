Глава Пентагона вспомнил о Второй мировой войне, говоря об Украине

Иран, поставляя Москве беспилотные летательные аппараты, приобретает важный боевой опыт, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявлении главы Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина на форуме в канадском Галифаксе.
По его словам, на фоне конфликта вокруг Украины Пекин «продвигает что-то очень далекое от нашего представления о свободной, стабильной и открытой международной системе». Из этого в Вашингтоне «извлекают уроки» для дальнейшего укрепления возможностей самообороны партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Пентагона.
«Союзники одержали победу, включая могучий вклад советских вооруженных сил, которые понесли сокрушительные потери в размере около 8 миллионов убитых», — сказал министр, вспоминая Вторую мировую войну.
По его словам, конфликт на Украине вызвал худший кризис безопасности с тех времен.
Руководитель министерства также сообщил, что после начала спецоперации американские власти перебросили в Европу более 20 тысяч военнослужащих, доведя общую численность военных США в Европе до 100 тысяч человек. При этом передовой командный пункт и штаб этих сил действует в Польше.