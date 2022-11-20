В США снижается количество поддерживающих Украину

«Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть. Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», – заявил Аллен в интервью изданию Politico.