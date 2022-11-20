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21 час назад

В США снижается количество поддерживающих Украину

Свободная прессаиещё 6

Бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил о снижении числа американцев, поддерживающих продолжение военной помощи Украине.

В США снижается количество поддерживающих Украину
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть. Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», – заявил Аллен в интервью изданию Politico.

По словам Аллена, число республиканцев, выступающих за военную помощь киевскому режиму неуклонно снижается.

Ранее «СП» писала о том, что украинского лидера раскритиковал бывший японский премьер.

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