Украинский президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходят с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта с Россией , заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, пишет Japan Times.

Кроме того, он считает, что японские журналисты снимают односторонние репортажи о конфликте на Украине. В них они полагаются на информацию из США и Европы, указал экс-глава правительства. Также он обвинил действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиду в том, что политик следует позиции Вашингтона.