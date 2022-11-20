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21 час назад

Бывший премьер Японии раскритиковал Зеленского

Lenta.ruиещё 5

Украинский президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходят с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта с Россией, заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, пишет Japan Times.

Бывший премьер Японии раскритиковал Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На политическом собрании в Токио он уточнил, что действия украинского руководства вредят людям.

«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — раскритиковал Мори Киев.

Кроме того, он считает, что японские журналисты снимают односторонние репортажи о конфликте на Украине. В них они полагаются на информацию из США и Европы, указал экс-глава правительства. Также он обвинил действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиду в том, что политик следует позиции Вашингтона.

В октябре японский депутат Мунэо Судзуки призвал Украину сложить оружие и остановить конфликт. По его словам, все заявления западных СМИ об «ослаблении России» сомнительны.

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