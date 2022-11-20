Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной

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По его словам, переговоры не состоятся, пока президент Украины не образумится. Произойдет это, если в Киев позвонит глава Белого дома Джо Байден и сообщит, что настал конец помощи Киеву.

Как считает эксперт, президент США больше не справляется с политическим давлением, указав на то, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей.

«Конгресс не дает ему ни цента больше», — отметил журналист.

Экс-офицер согласился с выводом ведущего.