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22 часа назад

Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой тогда, когда власти Соединенных Штатов перестанут оказывать помощь Киеву, сообщил в разговоре с бывшим офицером разведки морской пехоты США Скоттом Риттером на YouTube-канале Judging Freedom обозреватель Эндрю Наполитано.

Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, переговоры не состоятся, пока президент Украины не образумится. Произойдет это, если в Киев позвонит глава Белого дома Джо Байден и сообщит, что настал конец помощи Киеву.

Как считает эксперт, президент США больше не справляется с политическим давлением, указав на то, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей.

«Конгресс не дает ему ни цента больше», — отметил журналист.

Экс-офицер согласился с выводом ведущего.

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Напомним, республиканцы в Палате представителей внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных украинским властям. Они настаивают, чтобы деньги шли в первую очередь на финансирование США. Однако часть республиканцев уверена, что поддержка Киева со стороны американских властей сохранится.

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