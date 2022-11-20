Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой тогда, когда власти Соединенных Штатов перестанут оказывать помощь Киеву, сообщил в разговоре с бывшим офицером разведки морской пехоты США Скоттом Риттером на YouTube-канале Judging Freedom обозреватель Эндрю Наполитано.
По его словам, переговоры не состоятся, пока президент Украины не образумится. Произойдет это, если в Киев позвонит глава Белого дома Джо Байден и сообщит, что настал конец помощи Киеву.
Как считает эксперт, президент США больше не справляется с политическим давлением, указав на то, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей.
«Конгресс не дает ему ни цента больше», — отметил журналист.
Экс-офицер согласился с выводом ведущего.
Напомним, республиканцы в Палате представителей внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных украинским властям. Они настаивают, чтобы деньги шли в первую очередь на финансирование США. Однако часть республиканцев уверена, что поддержка Киева со стороны американских властей сохранится.