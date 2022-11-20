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23 часа назад

Жертвами снегопада в США стали три человека

Газета.Ruиещё 1

Жертвами первого в этом сезоне снегопада в Соединенных Штатах стали три человека - они погибли в районе Великих Озер в северной части страны, сообщает РИА Новости.

Жертвами снегопада в США стали три человека
Фото: ReutersReuters

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что синоптики многократно ошиблись с прогнозом на первый в этом сезоне снегопад, и вместо одного фута снега выпало в среднем сразу шесть - или 1,82 метра осадков в отдельных частях штата на западе.

"Нам сначала говорили, что будет два-три, потом - три-четыре, четыре-пять, но на деле оказалось шесть за час. Мы полагаем, что со снегопадом такого масштаба мы войдем в историю", - заявила Хокул.

Отмечается, что причиной смерти двух человек стала остановка сердца во время уборки снега. Третий человек погиб, перевернувшись на снегоуборочной машине. Ликвидацией разгула стихии занимается Национальная гвардия штата, внутренние войска. Кроме того, Хокул запросила федеральное финансирование для преодоления последствий снегопада.

Ранее были названы способы защититься от травм во время наледи и снегопадов.

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