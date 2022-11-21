В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину

В Польше задались историческим вопросом: почему Украина до сих пор не принесла извинения польскому народу за проявленный геноцид в 1939-1945 годах?

Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Политолог Лешек Сыкульский в беседе с газетой Gazeta Wyborcza рассуждает о якобы договоренности «поляков забыть о "так называемой Волынской резне" и обязательстве отныне сотрудничать вместе» с украинцами.

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?», - заявил польский политолог.

Он заострил свое внимание на том, что Польша спонсирует Украину вооружением, но сама не имеет «эквивалентной замены».

«Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша является главным спонсором Украины. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией и Белоруссией, стремиться к этому противостоянию?», - задался вопросом политолог Сыкульский.