В Британии рассказали о «вымирании» Латвии после распада СССР

Население Латвии уменьшилось почти на треть после распада СССР. С таким мнением выступил обозреватель из Британии Джон Хенли (Jon Henley) в материале для The Guardian.

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Журналист заявил, что причиной «вымирания» Латвии стали волны эмиграции молодых граждан, которые уезжали за рубеж для поиска большего заработка. Он рассказал, что с 1990 года страна потеряла порядка трети населения.

Хенли также привел прогноз ООН, согласно которому Латвия станет одной из европейских стран с демографическими проблемами и лишится еще более 20 процентов населения к 2050 году. Аналогичный кризис ждет Болгарию, Литву, Сербию и Украину.

Советник правительства Латвии по демографии Имантс Парадниекс назвал сложившуюся ситуацию «экзистенциальной проблемой» для страны.