Эстония подарит Украине автобусы и электрогенераторы

«МИД совместно с министерством экономики и коммуникаций и транспортным департаментом направит на Украину 27 городских автобусов для восстановления там транспортного сообщения и улучшения быта украинцев, а также 13 электрогенераторов», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава эстонского МИД Урмаса Рейнсалу подчеркнул необходимость оказывать Киеву не только военную, но и гуманитарную помощь. По его словам, таким образом Таллин помогает украинцам лучше справляться с повседневными задачами.

Ранее Польша увеличила кредит Украине для обустройства и охраны пропускных пунктов на границе республики до 160 миллионов евро. Помимо этого, заключать контракты на работы в рамках этого кредита можно будет не до 31 декабря 2022 года, а до 31 декабря 2024 года.