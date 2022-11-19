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19 ноября

Зеленский пообещал миру скорые сюрпризы

Ura.Ru

Украина готовит для мира значительные международные события. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский пообещал миру скорые сюрпризы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Готовим значительные международные события. Уже в ближайшее время», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

О каких именно событиях идет речь, президент Украины не сказал.

Также Зеленский заявил, что ВСУ будут получать все необходимое для своей работы. Глава государства отметил, что Киев планирует «увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны».

В мире,Владимир Зеленский,
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