Зеленский пообещал миру скорые сюрпризы

«Готовим значительные международные события. Уже в ближайшее время», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

О каких именно событиях идет речь, президент Украины не сказал.

Также Зеленский заявил, что ВСУ будут получать все необходимое для своей работы. Глава государства отметил, что Киев планирует «увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны».