Кишинев подтвердил задержание молдаван после теракта в Стамбуле

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле, унесшего жизни шести человек.

"Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных", - информирует в субботу пресс-служба министерства.

Внешнеполитическое ведомство осудило этот террористический акт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.