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19 ноября

МИД Молдавии подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле

ТАСС

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле, унесшего жизни шести человек.

Кишинев подтвердил задержание молдаван после теракта в Стамбуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных", - информирует в субботу пресс-служба министерства.

Внешнеполитическое ведомство осудило этот террористический акт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.

Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

Как сообщило в субботу Болгарское национальное телевидение, после теракта полицией Болгарии были задержаны пятеро подозреваемых, среди которых есть граждане Молдавии, а также лица арабского происхождения.

В мире,Телевидение,Рабочая партия Курдистана,
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