В Киеве арестовали активы компании РФ на 1 миллион долларов

Изъятое имущество передано ВСУ, сообщило украинское МВД.
Название российской фирмы в сообщении не указано, однако отмечается, что предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», следствие продолжается.
«Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции», — говорится в посте ведомства в его Telegram-канале.
Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет, указывает «Коммерсантъ».