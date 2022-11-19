В Киеве арестовали активы компании РФ на 1 миллион долларов

Название российской фирмы в сообщении не указано, однако отмечается, что предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов.

«Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции», — говорится в посте ведомства в его Telegram-канале.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет, указывает «Коммерсантъ».