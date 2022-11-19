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19 ноября

В Киеве арестовали активы компании РФ на 1 миллион долларов

Говорит Москва

Изъятое имущество передано ВСУ, сообщило украинское МВД.

В Киеве арестовали активы компании РФ на 1 миллион долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Название российской фирмы в сообщении не указано, однако отмечается, что предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», следствие продолжается.

«Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции», — говорится в посте ведомства в его Telegram-канале.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет, указывает «Коммерсантъ».

В мире,Громкие уголовные дела ,Коммерсант,
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