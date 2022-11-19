Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в субботу с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале, где разместил видеозапись отрывков встречи.