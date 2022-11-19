Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в субботу с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале, где разместил видеозапись отрывков встречи.
На видео видно, как Сунак прибывает на автомобиле к резиденции президента Украины, где у входа его встречает Зеленский.
"Во время сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", - написал глава государства.
Он высказал мнение, что Великобритания и Украина "сильнее вместе" и смогут достичь "желаемого результата".