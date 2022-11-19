Канцлер ФРГ Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что следует и дальше поддерживать Украину. Он пояснил, что наряду с этим необходимо заботиться о недопущении эскалации между НАТО и Россией. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что канцлер заявил об этом во время выступления на Социал-демократической партии Германии в городе Фридрихсхафен.

Шольц заметил, что в настоящее время многие европейцы испытывают страх, и для этого якобы «есть основания». Он добавил, что на фоне сложившейся ситуации следует действовать «благоразумно и одновременно с этим решительно».