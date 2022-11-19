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19 ноября

Бэнкси пожаловался на украинцев, продающих его граффити без разрешения

Майк Габриелян

Украинские вандалы вызвали негодование знаменитого британского художник Бэнкси. Они разломали уличную стену с его работой и выставили обломки на продажу в интернете. Об этом сообщает ФАН.

Бэнкси пожаловался на украинцев, продающих его граффити
Фото: ТАССТАСС

Ранее Бэнкси оставил рисунок на одном из разрушенных зданий в Бородянке. Сегодня художник опубликовал в соцсетях скриншот с eBay, где в продаже появились куски стены с его работой. По словам творца, граффити продают украинские вандалы. Вероятно, они разломали стену с граффити в целях наживы.

«Я подарил вам искусство, и вот как вы мне отплатили?» — написал Бэнкси.

Вандалы установили начальную цену за кусочек граффити знаменитого художника в 50 долларов.

«Бэнкси» псевдоним анонимного английского художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Имя и происхождение Бэнкси неизвестны, вокруг его личности ведётся много споров.

Ранее Бэнкси создал несколько работ в разных городах Украины. На одной из них изображены дети, использующие металлическую ловушку для танков как качели.

В мире,Граффити,eBay,
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