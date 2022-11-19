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19 ноября

Reuters: Франция, Германия и Испания вышли на новый этап создания истребителя FCAS

Ura.Ru

Три европейских страны достигли соглашения о следующем этапе создания нового истребителя FCAS. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкое правительство.

Страны Европы договорились о новом этапе крупнейшего военного проекта
Фото: GF FCAS / ©Dassault SystemesGF FCAS / ©Dassault Systemes

«Франция, Германия и Испания достигли соглашения о начале следующего этапа разработки нового истребителя, получившего название FCAS», — пишет агентство.

Reuters отметило, что создание истребителя является самым дорогостоящим оборонным проектом в Европе. Его стоимость превышает сто миллиардов евро.

Согласование нового этапа проекта велось странами больше года. О планах создания нового истребителя в 2017 году впервые объявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Франция, Германия и Испания планируют заменять свои истребители с 2040 года.

В мире,Ангела Меркель,
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