На Украине оценили вероятность ядерного удара России

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что вероятность ядерного удара со стороны России в ходе конфликта низка. Такую оценку он дал в интервью Sky News.
В то же время чиновник назвал драматичной возможность подобного развития событий.
«Для всех это будет одинаково — бог знает какой сценарий, — но это (ядерный удар — прим. «Ленты.ру») не является угрозой, которая заставит нас прекратить борьбу», — заявил Гаврилов.
Также замминистра высказался о возможных сроках разрешения конфликта в республике. По его словам, боевые действия в стране могут закончиться к концу весны.
8 ноября сообщалось, что в Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. В организации тренировочных мероприятий приняли участие представители главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В рамках учений «была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей».
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.