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19 ноября

В Одессе митингующие перекрыли улицы

Илья Родин

Одесситы, протестующие против отключений электроэнергии, перекрыли улицы города. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

«Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии», - отмечается в сообщении.

В частности, в субботу утром, 19 ноября, протестующие были замечены на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко.

В ряде регионов Украины произошли взрывы и отключение электроэнергии

По данным агентства, 70% жителей региона остались без электроснабжения.

Писатель Дмитрий Петровский уточнил, что региональные власти принимают жесткие меры с тем, чтобы подавить протест в Одессе, пишет RT в своем Telegram-канале.

По его данным, в город, «помимо Нацгвардии, закинут еще и нацбаты, которые будут «работать» с непокорным населением».

Писатель заметил, что инфраструктура области практически не затронута высокоточными ракетными ударами. Они наносились в основном по Львову, Харькову и Киеву.

Соответственно, одесситы полагают, что та электроэнергия, которая предназначалась им, направлена в «более лояльные регионы», подчеркнул Петровский.

В мире,Видео,Дмитрий Петровский,
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