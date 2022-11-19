На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта

В Министерстве обороны Украины назвали возможные сроки разрешения конфликта в республике. Об этом замглавы ведомства Владимир Гаврилов рассказал в интервью Sky News.

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По его словам, боевые действия в стране могут закончиться к концу весны. При этом он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.

Гаврилов также высказал мнение, что переговоры Киева с Москвой могут состояться только после того, как российские войска будут готовы покинуть Крым и Донбасс.