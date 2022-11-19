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19 ноября

Мать Саакашвили рассказала, что врачи выявили у политика интоксикацию ртутью

Газета.Ru

Медицинское заключение о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме, показало, что в его организме превышены показатели нормы по содержанию тяжелых металлов. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания, передает ТАСС.

У Саакашвили выявили интоксикацию ртутью
Фото: Irakli Gedenidze/ReutersIrakli Gedenidze/Reuters

«Была ртуть, там (в заключении врачей — прим.) также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий», — рассказала женщина.

По словам Аласании, как эти вещества попали в организм ее сына, неизвестно. Она отметила, что в данном случае речь идет об интоксикации, это дает основания для немедленного освобождения политика.

Асалания добавила, что в настоящее время Саакашвили изолирован и сам бы не смог получить доступ к перечисленным веществам.

Ранее адвокат Саакашвили заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки.

В мире,Михаил Саакашвили,
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