У Саакашвили выявили интоксикацию ртутью

Медицинское заключение о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме, показало, что в его организме превышены показатели нормы по содержанию тяжелых металлов. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания, передает ТАСС.

Фото: Irakli Gedenidze/Reuters Irakli Gedenidze/Reuters

«Была ртуть, там (в заключении врачей — прим.) также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий», — рассказала женщина.

По словам Аласании, как эти вещества попали в организм ее сына, неизвестно. Она отметила, что в данном случае речь идет об интоксикации, это дает основания для немедленного освобождения политика.

Асалания добавила, что в настоящее время Саакашвили изолирован и сам бы не смог получить доступ к перечисленным веществам.