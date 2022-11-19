Подконтрольная Киеву часть Запорожья осталась без отопления

Часть подконтрольного Украине Запорожья осталась без отопления после повреждения трубопровода в результате взрывов. Тепла лишились 17 тысяч абонентов, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации региона Александр Старух.

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Он уточнил, что удары повредили трубопроводы централизованного отопления и привели к прекращению подачи теплоносителя в 123 жилых многоэтажных дома.

Ранее в субботу, 19 ноября, Старух сообщил об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в регионе и добавил, что на месте происшествия работают спасатели.