Протестующие в Иране подожгли родовой дом основателя Исламской Республики и лидера революции 1979 года аятоллы Рухоллы Хомейни. Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
Местные власти в то же время отрицают факт поджога. По некоторым сведениям, в здании находился музей Хомейни.
Ранее стало известно, что революционный суд Тегерана вынес смертный приговор трем участникам беспорядков в Иране. Отмечается, что после судебного процесса над участниками беспорядков и после слушаний подсудимых суд в присутствии адвокатов вынесет предварительный приговор еще трем гражданам. С середины сентября в Иране проходят масштабные акции протеста из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую, предположительно, замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.