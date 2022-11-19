Протестующие в Иране подожгли родовой дом основателя Исламской Республики и лидера революции 1979 года аятоллы Рухоллы Хомейни. Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.

Местные власти в то же время отрицают факт поджога. По некоторым сведениям, в здании находился музей Хомейни.