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19 ноября

В Иране протестующие подожгли родовой дом лидера исламской революции Хамейни

Газета.Ruиещё 1

Протестующие в Иране подожгли родовой дом основателя Исламской Республики и лидера революции 1979 года аятоллы Рухоллы Хомейни. Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.

Местные власти в то же время отрицают факт поджога. По некоторым сведениям, в здании находился музей Хомейни.

Ранее стало известно, что революционный суд Тегерана вынес смертный приговор трем участникам беспорядков в Иране. Отмечается, что после судебного процесса над участниками беспорядков и после слушаний подсудимых суд в присутствии адвокатов вынесет предварительный приговор еще трем гражданам. С середины сентября в Иране проходят масштабные акции протеста из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую, предположительно, замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

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