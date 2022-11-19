Зеленский усомнился в желании Россией мира

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что Россия желает мира. Об этом он высказался во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, сообщается в его Telegram-канале.

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Украинский лидер предположил, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, подобная пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не гарантируют мира.