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19 ноября

Зеленский усомнился в желании Россией мира

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что Россия желает мира. Об этом он высказался во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, сообщается в его Telegram-канале.

Зеленский усомнился в желании Россией мира
Фото: ReutersReuters

Украинский лидер предположил, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, подобная пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не гарантируют мира.

Зеленский предложил России публичные переговоры

При этом Зеленский упомянул свою «формулу мира» из десяти пунктов, среди которых, в частности — ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность.

В мире,Безопасность,Ситуация в мире,Владимир Зеленский,
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