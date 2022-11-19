GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше

Западные страны резко изменили риторику в отношении России после ЧП в Польше. Об этом пишет The Global Times.

В статье отмечается, что ожесточенные обсуждения инцидента с ракетой в Польше не только выявили раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося украинского кризиса. По мнению экспертов издания, упорство Киева в отказе от переговоров с Москвой уже истощило терпение западных политиков.

Также стал заметен резкий контраст в риторике Вашингтона и основных европейских стран в отношении России. В статье указывается, что они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Владимир Зеленский все отрицал.

В целом инцидент в Польше проверил нижнюю границу терпения членов НАТО.

"На прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет", - говорится в статье, которую цитирует РИА Новости.

Вечером 15 ноября в результате падения украинской ракеты на территорию Польши погибли два человека. Киев обвинил в произошедшем Россию, в Москве все обвинения опровергли. В министерстве обороны РФ заявили, что никаких ударов по целям возле украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Позже президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая ракета принадлежала Украине.