Названа самая выигравшая от переезда россиян страна

Экономика Армении может показать рост до 14%. Это обусловлено тем, что в страну после начала конфликта на Украине прибыло большое количество российских специалистов, пишет Forbes со ссылкой на источники.
Отмечается, что «Армения стала главным бенефициаром переезда россиян из-за конфликта на Украине». Эксперты прогнозируют рост ВВП страны в этом году до 14%. В начале года аналитики полагали, что рост не превысит 5%.
Главный экономист по России и СНГ компании Renaissance Capital Софья Донец пояснила, что правительство Армении «способствует локализации релоцирующихся специалистов или IT-бизнеса». Соответственно, в этом секторе будет наблюдаться значительный двузначный рост.
Кроме того, успехи наблюдаются и в других сферах экономики. В гостиничном, ресторанном секторах, а также в сфере услуг и торговли наблюдается рост до 30%, резюмировала Донец.