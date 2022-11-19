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19 ноября

Названа самая выигравшая от переезда россиян из-за конфликта на Украине страна

Илья Родин

Экономика Армении может показать рост до 14%. Это обусловлено тем, что в страну после начала конфликта на Украине прибыло большое количество российских специалистов, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Названа самая выигравшая от переезда россиян страна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «Армения стала главным бенефициаром переезда россиян из-за конфликта на Украине». Эксперты прогнозируют рост ВВП страны в этом году до 14%. В начале года аналитики полагали, что рост не превысит 5%.

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Главный экономист по России и СНГ компании Renaissance Capital Софья Донец пояснила, что правительство Армении «способствует локализации релоцирующихся специалистов или IT-бизнеса». Соответственно, в этом секторе будет наблюдаться значительный двузначный рост.

Кроме того, успехи наблюдаются и в других сферах экономики. В гостиничном, ресторанном секторах, а также в сфере услуг и торговли наблюдается рост до 30%, резюмировала Донец.

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