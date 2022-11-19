Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на испытания новой МБР «Хвасон-17» вместе с женой и дочерью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

По данным агентства, присутствующие на испытаниях чиновники, ученые и военачальники «продемонстрировали абсолютное почтение и преданность [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну».

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Корейское агентство также распространило кадры с испытаний. На них дочь главы страны Ким Чжу Э вместе с отцом осматривает ракетный комплекс. Отмечается, что фотографии ребенка впервые были опубликованы в государственных СМИ страны.

Эксперты Университета северокорейских исследований пояснили, что это «свидетельствует об уверенности в семейной линии и успешности испытания ракеты».