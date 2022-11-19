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19 ноября

Ким Чен Ын привел жену и дочь на пуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-17»

Илья Родин

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на испытания новой МБР «Хвасон-17» вместе с женой и дочерью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

По данным агентства, присутствующие на испытаниях чиновники, ученые и военачальники «продемонстрировали абсолютное почтение и преданность [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну».

из открытых источников

Корейское агентство также распространило кадры с испытаний. На них дочь главы страны Ким Чжу Э вместе с отцом осматривает ракетный комплекс. Отмечается, что фотографии ребенка впервые были опубликованы в государственных СМИ страны.

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Эксперты Университета северокорейских исследований пояснили, что это «свидетельствует об уверенности в семейной линии и успешности испытания ракеты».

Уточняется, что МБР нового типа преодолела 998 км, максимальная высота полета составила 6 тыс. км. В воздухе она находилась 4135 сек.

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