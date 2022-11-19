Лидеры АТЭС не сошлись во мнениях по поводу конфликта на Украине

«Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине. Но были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в заявлении.