В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Лидеры АТЭС не сошлись во мнениях по поводу конфликта на Украине

Ura.Ru

Большинство лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки. Об этом сообщается в итоговой декларации, опубликованной на официальном сайте саммита.

Лидеры АТЭС не сошлись во мнениях по поводу конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине. Но были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в заявлении.

АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.

В мире,Санкции,Владимир Путин,АТЭС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители