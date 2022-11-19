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19 ноября

ООН призывает расследовать расстрел российских пленных

Свободная пресса

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил о необходимости расследования инцидента с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных.

В ООН заговорили о расследовании расстрела российских пленных
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«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», – заявил Фарзан Хак в интервью РИА Новости.

Между тем, российский совет по правам человека обратился в ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации с просьбой расследовать инцидент.

Ранее «СП» писала о том, что в Болгарии рассказали о причинах провокации с ракетами, упавшими на Польшу.

В мире,Фархан Хак,Международный комитет Красного Креста,Совет по правам человека,ООН,
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