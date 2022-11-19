В ООН заговорили о расследовании расстрела российских пленных

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил о необходимости расследования инцидента с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных.
«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», – заявил Фарзан Хак в интервью РИА Новости.
Между тем, российский совет по правам человека обратился в ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации с просьбой расследовать инцидент.
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