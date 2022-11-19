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19 ноября

СМИ: Киев предпринял попытку сорвать переговоры с Москвой

Елена Прошина

Целью инцидента с падением ракет на территории Польши было дискредитировать идею мирного диалога между Россией и Украиной. Такое заявление сделал болгарский генерал Тодор Бояджиев в интервью порталу Dnes.dir.bg, передает РИА Новости.

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Он считает, что удар ракет по польско-украинской границе был выполнен с целью «скомпрометировать переговоры». Бояджиев подчеркнул, что для дискредитации идеи диалога между Россией и Украиной «пальба» не прекращалась, а «кто-то» продолжал получать миллионы от продажи оружия, нефти и газа.

Генерал подверг жесткой критике поставки оружия на Украину со стороны Киева, так как считает, что это никак не соотносится с интересами страны и не способствует прекращению военного конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что упавшие на территории Польши ракеты принадлежали Украине. Она добавила, что сделать подобный вывод США позволила вся имеющаяся у них информация. Ранее президент Польши Анджей Дуда также высказал предположение, что в инциденте может фигурировать вооружение Украины. Карин Жан-Пьер уточнила, что США и Польша поддерживают контакт с Украиной, чтобы установить все детали происшествия.

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