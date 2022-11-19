СМИ: Киев предпринял попытку сорвать переговоры с Москвой

Целью инцидента с падением ракет на территории Польши было дискредитировать идею мирного диалога между Россией и Украиной. Такое заявление сделал болгарский генерал Тодор Бояджиев в интервью порталу Dnes.dir.bg, передает РИА Новости.

Он считает, что удар ракет по польско-украинской границе был выполнен с целью «скомпрометировать переговоры». Бояджиев подчеркнул, что для дискредитации идеи диалога между Россией и Украиной «пальба» не прекращалась, а «кто-то» продолжал получать миллионы от продажи оружия, нефти и газа.

Генерал подверг жесткой критике поставки оружия на Украину со стороны Киева, так как считает, что это никак не соотносится с интересами страны и не способствует прекращению военного конфликта.