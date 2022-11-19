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19 ноября

СМИ США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом

Свободная пресса

Издание New York Times пишет, что разногласия в оценке инцидента с ракетой в Польше привели к ссоре президента Украины Владимира Зеленского и Запада.

СМИ США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом
Фото: ТАССТАСС

"Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон", — говорится в публикации.

Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.

Ранее преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун раскрыл главный страх Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше.

Эксперт отметил, что президент Украины выставил виновной Россию из-за страха лишиться поддержки Запада. Таким образом, он поставил на карту «мировое доверие». При этом, по его мнению, обвинять нашу страну Зеленский стал именно из-за своего страха.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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