СМИ США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом

Издание New York Times пишет, что разногласия в оценке инцидента с ракетой в Польше привели к ссоре президента Украины Владимира Зеленского и Запада.
"Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон", — говорится в публикации.
Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.
Ранее преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун раскрыл главный страх Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше.
Эксперт отметил, что президент Украины выставил виновной Россию из-за страха лишиться поддержки Запада. Таким образом, он поставил на карту «мировое доверие». При этом, по его мнению, обвинять нашу страну Зеленский стал именно из-за своего страха.