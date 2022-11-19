В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций

Lenta.ru

Экономика Венгрии из-за санкций теряет 10 миллиардов евро в год. Потери раскрыл премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС

Как заявил премьер, выступая на заседании Постоянной венгерской конференции, санкционная политика Брюсселя «вызвала резкий рост цен на энергоносители, который привел к дефициту в венгерской экономике в размере 10 миллиардов евро в год». При этом он не уточнил, в результате каких расчетов появилась эта цифра.

По словам Орбана, правительство надеется, что экономика страны сможет компенсировать потерю шести миллиардов евро, однако оставшиеся четыре миллиарда «лягут на бюджет тяжким бременем». Он пояснил, что эти средства можно было бы направить на социальные цели, повышение зарплат, выплату пособий и сокращение налогов. Поэтому, подчеркнул премьер, возражения правительства Венгрии против санкций не должны никому казаться чрезмерными.

В мире,Виктор Орбан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители