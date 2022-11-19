Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций

Экономика Венгрии из-за санкций теряет 10 миллиардов евро в год. Потери раскрыл премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как заявил премьер, выступая на заседании Постоянной венгерской конференции, санкционная политика Брюсселя «вызвала резкий рост цен на энергоносители, который привел к дефициту в венгерской экономике в размере 10 миллиардов евро в год». При этом он не уточнил, в результате каких расчетов появилась эта цифра.