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19 ноября

Украинским беженцам в Бельгии стало сложнее найти пристанище

Lenta.ru

Найти пристанище в Бельгии для беженцев с Украины становится все труднее. Они нередко ночуют на вокзале или в ночлежке для бездомных. Об этом рассказала куратор по вопросам миграции из муниципальной службы экстренной гуманитарной помощи SAMU Social Магали Пратте брюссельскому порталу Bruzz.

Украинские беженцы столкнулись с проблемами в Бельгии
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, координация по поиску принимающих беженцев семей не работает должным образом. «Да, украинцы сейчас тоже оказываются на улицах. В среднем 100 украинских беженцев по-прежнему прибывают в Бельгию каждый день, в основном на Южный вокзал», — заявила Пратте.

Она объяснила, что в Бельгии за размещение беженцев власти отвечают власти регионов Брюссель, Фландрия и Валлония. Часто проблема кроется в плохой осведомленности людей о том, где могут быть свободные места для проживания. Многие не знают про Фландрию и Валлонию и едут в поисках приюта в Брюссель.

Ранее обозреватель Аркадиуш Микса пожаловался на то, что приехавшие в Польшу украинские беженцы освоились в чужой стране и пытаются навязать местным жителям свои правила. По его словам, со стороны складывается впечатление, будто находящиеся в стране украинцы чувствуют себя там увереннее, чем у себя дома.

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