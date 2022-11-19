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18 ноября

В США похвастались «лидерством Байдена» после инцидента в Польше

Елена Прошина

Президент США Джо Байден принял решение созвать мировых лидеров для обсуждения ситуации с падением ракет на территории Польши. Подобный ход демонстрирует его глобальное лидерство, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.

В США похвастались «лидерством Байдена» после инцидента в Польше
Фото: ТАССТАСС

Она подчеркнула, что Байден собирает глав 11 государств для проведения встречи по ракетному инциденту в Польше.

«Это благодаря его глобальному лидерству», — считает Жан-Пьер.

По ее словам, США и Польша расследуют детали произошедшего и держат связь с Украиной, Киев открыт для проведения расследования, а Россия в любом случае ответственна за этот инцидент, так как первоначально именно она запустила «барражирующие ракеты», которые попыталась сбить система противовоздушной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши неподалеку от границы с Украиной упали две ракеты, в результате происшествия погибли два человека. Руководство Польши заявило, что упавшие ракеты были российского производства, было принято решение о созыве Совета НАТО.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
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