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19 ноября

FT: Зеленский попросил Залужного избегать публичности

ТК «Звезда»иещё 2

Украинский президент Владимир Зеленский попросил главкома страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Это связано с большим ростом популярности генерала среди населения.

Зеленский обратился с просьбой к Залужному
Фото: valeriy_zalyzhiy_official Telegramvaleriy_zalyzhiy_official Telegram

«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — говорится в публикации Financial Times.

Напомним, недавно взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку. Его взломал донецкий хакер «Джокер».

Позже он опубликовал переписки генерала с многочисленными женщинами. Некоторым главком даже подарил машины.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

В мире,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,
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