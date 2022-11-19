Зеленский обратился с просьбой к Залужному

Украинский президент Владимир Зеленский попросил главкома страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Это связано с большим ростом популярности генерала среди населения.

Фото: valeriy_zalyzhiy_official Telegram valeriy_zalyzhiy_official Telegram

«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — говорится в публикации Financial Times.

Напомним, недавно взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку. Его взломал донецкий хакер «Джокер».

Позже он опубликовал переписки генерала с многочисленными женщинами. Некоторым главком даже подарил машины.