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19 ноября

Премьер Японии Кисида рассказал о значении совместного коммюнике G20

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Японии Фумио Кисида высоко оценил принятие совместного коммюнике по итогам саммита "Большой двадцатки", который состоялся на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Слова Кисиды приводит ТАСС.

Премьер Японии Кисида рассказал о значении совместного коммюнике G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я высоко оцениваю принятие совместной декларации, в которой большинство участников осудили войну на территории Украины, а также подчеркивалась недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия, о чем неоднократно говорили представители нашей страны", - заявил японский премьер.

Политик также отметил, что принятие коммюнике напрямую связано с проблемой ядерного разоружения, которая будут обсуждаться в 2023 году на саммите G7 в Хиросиме. В совместном заявлении, принятом по результатам саммита на Бали, говорится, что страны G20 считают применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимыми. В коммюнике подчеркнули, что важным является соблюдение норм международного гуманитарного права, в том числе защита гражданских лиц, а также инфраструктуры в случае вооруженных конфликтов.

В мире,Гражданская война,Саммит,
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