Премьер Японии Кисида рассказал о значении совместного коммюнике G20

"Я высоко оцениваю принятие совместной декларации, в которой большинство участников осудили войну на территории Украины, а также подчеркивалась недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия, о чем неоднократно говорили представители нашей страны", - заявил японский премьер.

Политик также отметил, что принятие коммюнике напрямую связано с проблемой ядерного разоружения, которая будут обсуждаться в 2023 году на саммите G7 в Хиросиме. В совместном заявлении, принятом по результатам саммита на Бали, говорится, что страны G20 считают применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимыми. В коммюнике подчеркнули, что важным является соблюдение норм международного гуманитарного права, в том числе защита гражданских лиц, а также инфраструктуры в случае вооруженных конфликтов.