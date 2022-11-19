В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Зеленский оценил ситуацию с энергоснабжением на Украине

Lenta.ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с энергоснабжением в стране. В своем Telegram-канале он заявил, что сложная ситуация сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности, в Одессе.

Кроме того, по словам Зеленского, «очень тяжело в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской». В большинстве регионов действовали стабилизационные почасовые графики отключения света, заключил он.

По всей Украине введут отключения электроэнергии

Вечером 18 ноября в Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. Горожане считают, что Киев специально отбирает у них энергию и отдает другим населенным пунктам — «более патриотичным».

По оценке директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней. По его словам, после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, но ситуация остается сложной.

В мире,Видео,Новости регионов,СВО,Владимир Зеленский,Александр Харченко,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители