Российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил о сходстве ситуации с вердиктом суда по MH17 и реакцией западных стран на падение ракеты в Польше: Россию снова признали виновной в инциденте. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что решение суда по MH17 и отношение к падению ракет на границе Польши и Украины выглядят аналогично, так как Запад снова признает виновной именно Россию.

«Украинцы по определению вне всяких подозрений, судить-рядить у голландцев никакого желания нет… Все равно Россия во всем виновата», — заявил Шульгин.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши неподалеку от границы с Украиной упали две ракеты, в результате происшествия погибли два человека. Сперва руководство Польши заявило, что упавшие ракеты были российского производства, было принято решение о созыве Совета НАТО. Но затем президент страны Анджей Дуда не исключил вероятность того, что ракеты могли принадлежать Украине.

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все государства Европейского союза уверены в причастности России к инциденту. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон отметил, что каким бы ни был результат расследования, ответственность за это происшествие несет Россия.