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18 ноября

В Запорожье вспыхнул пожар после мощной серии взрывов

Елена Прошина

В Запорожье после серии из семи взрывов на одном из промышленных объектов начался пожар. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воем Telegram-канале, передает URA.RU.

В Запорожье вспыхнул пожар после мощной серии взрывов
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, в административном центре Запорожской области, который находится под контролем Киева, снова гремят взрывы. Рогов пишет, что прозвучало как минимум семь взрывов.

Глава военной администрации территорий Запорожской области, которые удерживает за собой Киев, Александр Старух позже сообщил о возгорании на одном из промышленных предприятий.

Издание отмечает, что несколько СМИ Украины опубликовали видео с места происшествия. По предварительной информации, ракетный удар также пришелся по заводу «Мотор Сич».

В мире,Пожар во Владимире,Александр Старух,Владимир Рогов,Мотор Сич,
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