В Запорожье вспыхнул пожар после мощной серии взрывов

В Запорожье после серии из семи взрывов на одном из промышленных объектов начался пожар. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воем Telegram-канале, передает URA.RU.

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Как говорится в сообщении, в административном центре Запорожской области, который находится под контролем Киева, снова гремят взрывы. Рогов пишет, что прозвучало как минимум семь взрывов.

Глава военной администрации территорий Запорожской области, которые удерживает за собой Киев, Александр Старух позже сообщил о возгорании на одном из промышленных предприятий.