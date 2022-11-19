В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
18 ноября

Самолет с 53 собаками на борту упал в США

Вечерняя Москваиещё 1

Самолет, который перевозил 53 собаки в приют, во вторник, 15 ноября, упал на поле для гольфа в американском штате Висконсин. В результате катастрофы все члены экипажа и животные выжили. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание The Washington Post

Самолет рухнул в США
Фото: PexelsPexels

Генеральный менеджер гольф-клуба рассказал, что около 09:00 несколько его сотрудников стали свидетелями того, как самолет пролетел между деревьями и совершил жесткую посадку на поле для гольфа.

Уточняется, что все питомцы и члены экипажа выжили, но некоторые из них получили незначительные травмы.

В среду, 16 ноября, началась кампания по поиску дома для спасенных животных, по меньшей мере одному питомцу уже нашли новых хозяев.

Информация о причинах аварии не приводится.

13 ноября сообщалось, что два летательных аппарата столкнулись во время авиашоу в американском штате Техас. По предварительной информации, в результате столкновения самолетов никто из находившихся в воздушных суднах не выжил.

В мире,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители