Вице-премьер Украины прокомментировала видео с убийством военных РФ

Власти Украины намерены изучить видео с убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях форума в канадском Галифаксе.

Стефанишина отметила, что, разумеется, украинские власти изучат данное видео, пишет Associated Press.

При этом она подчеркнула, что украинские войска не заинтересованы в «казнях» и следуют приказу брать «как можно больше военнопленных», чтобы можно было произвести обмен с Россией. По ее словам, любой потенциально казненный российский военный – это украинец, которого невозможно обменять, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина заявила, что «с этим нет никаких проблем».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.