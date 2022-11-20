В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
7 часов назад

Вице-премьер Украины пообещала изучить видео с убийством военных РФ

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Власти Украины намерены изучить видео с убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях форума в канадском Галифаксе.

Вице-премьер Украины прокомментировала видео с убийством военных РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стефанишина отметила, что, разумеется, украинские власти изучат данное видео, пишет Associated Press.

При этом она подчеркнула, что украинские войска не заинтересованы в «казнях» и следуют приказу брать «как можно больше военнопленных», чтобы можно было произвести обмен с Россией. По ее словам, любой потенциально казненный российский военный – это украинец, которого невозможно обменять, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина заявила, что «с этим нет никаких проблем».

В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.

В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило »выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

В мире,Ольга Стефанишина,Рамзан Кадыров,Следственный комитет,Верховный суд,Минобороны России,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители